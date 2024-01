Suicide Squad Kill the Justice League alla prova: ecco data e ora del coverage di Everyeye

Mentre fervono i preparativi per la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown, la redazione di Everyeye.it vi invita a esplorare l'open world di Metropolis con il resoconto della nostra prova in compagnia degli sviluppatori di Suicide Squad Kill the Justice League.

Possiamo infatti rivelarvi di aver partecipato a un evento a porte chiuse a Londra in compagnia dei ragazzi di Rocksteady, nel corso del quale abbiamo potuto provare in anteprima Suicide Squad. Il nostro coverage dedicato alla prossima, ambiziosa esperienza action free roaming degli autori della serie di Batman Arkham partirà alle ore 15:00 di martedì 9 gennaio con l'articolo di approfondimento sugli aspetti più dirimenti della prova londinese.

Naturalmente, fino ad allora non possiamo condividere alcun genere di informazione o anticipazione in merito al gameplay, al comparto grafico e agli altri elementi che concorreranno a plasmare l'universo interattivo di Kill the Justice League.

In attesa di pubblicare il resoconto completo della nostra prova nei panni degli antireoi dell'ultima avventura open world di Rocksteady, vi lasciamo al video sulla Squadra di Supporto di Suicide Squad e vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.