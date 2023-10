Suicide Squad Kill The Justice League, i rumor impazzano in rete! È in arrivo un trailer?

Da quando è stato rinviato Suicide Squad Kill The Justice League al 2024, il gioco di Rocksteady è scomparso dai radar videoludici: la suddetta informazione è infatti l'ultima rilasciata ufficialmente dalla software house, il che ha fatto sì che insorgessero molti dubbi circa la possibilità di rivedere presto Suicide Squad Kill The Justice League.

Negli ultimi cinque mesi si è parlato solo della possibilità che Warner Bros possa star sviluppando un gioco di Superman in stile Hogwarts Legacy, ma qualcosa in merito al tanto discusso gioco in uscita è cambiato proprio nelle ultime ore: un utente via Reddit ha affermato di aver visto un trailer interno "non definitivo" di Suicide Squad Kill The Justice League. Nonostante i possibili dubbi circa l'attendibilità della fonte, il mod del canale GamingLeaksAndRumors ChiefLeef22 ha dichiarato che è stata analizzata "una quantità sostanziale di prove per verificare le sue affermazioni. Sono abbastanza tranquillo nel dire che questo post è legittimo".

Nel contenuto della fonte vengono riportati numerosi dettagli: "l'edizione Deluxe costerà 99,99 sterline e vi permetterà di ottenere il gioco con 3 giorni di anticipo, punti per il battle pass e costumi extra. La Day One Edition costerà 69,99€ e si potranno ottenere dei costumi extra. Ciò che più interessa, però, sono i dettagli in-game. L'utente fa riferimento all'esistenza di: "Meteo in tempo reale (dichiarato nel trailer, ma non ho visto un esempio); Ciclo giorno/notte (dichiarato nel trailer, non ho visto un esempio). Metropolis è due volte più grande di Gotham in Arkham Night. Inoltre, Rocksteady sta lavorando a 1 anno di contenuti extra - sono stati menzionati nuovi personaggi e missioni.

In aggiunta a quanto riferito finora, gli sviluppatori "hanno dichiarato chiaramente che è possibile giocare in coop online o in solitaria e passare da un personaggio all'altro (non so se si tratta di un passaggio continuo). Il trailer sottolinea che il giocatore deve giocare come vuole. Sottolinea che ogni personaggio ha una traversata distinta e un combattimento distinto. Deadshot è un giocatore d'armi, mentre gli altri sono più concentrati sul corpo a corpo. Non ci sono dettagli sulle microtransazioni o sugli XP o su qualsiasi altro gioco come servizio". Le informazioni su Suice Squad Kill The Justice League elencate nel rumor sono tante; che possa arrivare presto il trailer di cui sopra per tutti?