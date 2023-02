Suicide Squad Kill the Justice League, Schreier scettico: 'meno appeal nel 2023'

Annunciato ormai da oltre tre anni, Suicide Squad: Kill the Justice League si è mostrato finalmente in azione in maniera più approfondita nel corso del PlayStation State of Play di febbraio.

Nel corso dell'evento, gli autori di Rocksteady, celebri per la serie Batman: Arkham, hanno alzato il sipario su gameplay, ambientazione e supporto post-lancio al titolo. Come evidenziato anche nella nostra anteprima dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League, la formula adottata per l'avventura della Task Force X si distanzia notevolmente dalle precedenti creazioni della software house, con una virata improvvisa verso il mondo di shooter e Game As A Service.

In attesa di poter offrire una valutazione più circonstanziata grazie a una prova con mano, sono molti gli osservatori rimasti alquanto perplessi di fronte al nuovo reveal di Suicide Squad: Kill the Justice League. Tra questi spicca Jason Schreier, ex resposabile di Kotaku e attuale firma di Bloomberg. Il celebre giornalista videoludico ha evidenziato come i lunghi tempi di produzione potrebbero aver finito per penalizzare il titolo. "Uno dei problemi dei moderni giochi ad alto budget è che richiedonbo 5-7 anni per essere realizzati. - scrive Schreier riferendosi al titolo Rocksteady - I trend che potevano essere di moda nel 2017, come ad esempio i Game As A Service, potrebbero avere un appeal minore nel 2023".



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League avrà Battle Pass e periodici aggiornamenti gratuiti, con nuovi eroi giocabili e missioni aggiuntive.