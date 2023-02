Suicide Squad Kill the Justice League, spunta il rating: violenza e dark humor

A pochi mesi dalla data di uscita prevista per Suicide Squad: Kill the Justice League, l'avventura di Warner Bros è soggetta ai primi processi di classificazione.

Dal database dell'IMDA (ente di classificazione di Singapore), in particolare, arriva la decisione di limitare l'accesso al titolo al solo pubblico adulto, con un rating M18. La scelta è stata motivata dall'inclusione di scene di forte violenza all'interno del gioco.

In Suicide Squad: Kill the Justice League, scrive l'IMDA, i protagonisti dovranno cercare di salvare il mondo da una sorta di invasione aliena. Nel far questo, attraverseranno diverse aree di una grande città, popolate di molteplici cadaveri, spesso mutilati. In ogni area metropolitana, la Suicide Squad dovrà affrontare uno dei boss del gioco per poter avanzare nella missione principale. Tra questi ultimi, immaginiamo troveranno spazio le versioni corrotte dei membri della Justice League. Non mancheranno però anche missioni secondarie, legate ad esempio al salvataggio di comuni civili.



Nel combattere gli avversari, i protagonisti si ritroveranno a mostrare a schermo scene violente, tra decapitazioni e cuori strappati. Presente all'appello anche una buona dose di dark humor e linguaggio scurrile, che hanno spinto l'IMDA a propendere infine per un rating a 18 anni. Maggiori dettagli sul titolo saranno proposti presto, grazie alla presenza di Suicide Squad: Kill the Justice League al PlayStation State of Play di stasera.