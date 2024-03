Suicide Squad Kill The Justice League: la Stagione 1 ha una data, c'è anche Joker

Sebbene per le strade di Metropolis ci siano ben pochi giocatori, persino inferiori rispetto alla playerbase di Gotham Knights, gli sviluppatori di Rocksteady continuano a lavorare a Suicide Squad Kill the Justice League e ci introducono la Stagione 1 dell'action game cooperativo.

Interfacciandosi con gli utenti tramite le pagine di X|Twitter, il team di Rocksteady ha confermato che la Season 1 di Suicide Squad Kill the Justice League avrà inizio il 28 marzo. Come potete osservare dando uno sguardo agli account social del gioco, ci viene confermato che in concomitanza del lancio della prima stagione assisteremo all'esordio di Joker, che si aggiungerà così alla Suicide Squad come personaggio giocabile.

Il supporto post-lancio di Suicide Squad Kill the Justice League prevede per il momento l'arrivo di tre Stagioni, ognuna delle quali proporrà un nuovo scenario da esplorare e l'introduzione di un nuovo personaggio. Saranno di volta in volta aggiunti anche equipaggiamenti, potenziamenti, attività endgame, missioni speciali e sfide con i boss.

Il gioco di Rocksteady non naviga attualmente in buone acque, e sembra anzi che alcuni giocatori stiano chiedendo e ricevendo da Sony il rimborso di Suicide Squad Kill the Justice League a causa delle problematiche sorte con la versione di lancio del già controverso action game.