Suicide Squad: Kill The Justice League, svelata la data d'uscita ai TGA 2022!

Dopo aver visto orrore sci-fi di Scars Above colpire la kermesse dei The Game Awards, il presentatore Geoff Keighley ha deliziato i fan DC con una world premiere interamente dedicata al nuovo titolo Rocksteady: Suicide Squad - Kill The Justice League.

Nel video in calce alla notizia, vediamo i membri della Suicide Squad mettere alle strette Flash dopo una battaglia e sottoporlo ad alcune percosse. Tuttavia, Harley e compagni vengono scossi dall'improvviso arrivo di una misteriosa figura. Si tratta giustiziere mascherato, Batman. Come rivelato dallo stesso Keighley, il cavaliere oscuro sarà interpretato ancora una volta da Kevin Conroy, storico doppiatore legato a doppio filo con Bruce Wayne per tutta la sua carriera e prematuramente scomparso lo scorso 10 novembre.

Keighley ha poi sorpreso tutti, quando ha annunciato che il titolo dedicato alla Suicide Squad uscirà il 26 maggio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC.

Restate sintonizzate per tutte le ultime novità sui The Game Awards 2022!