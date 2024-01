Suicide Squad Kill The Justice League: svelati i requisiti, inclusi quelli per i 4K/60FPS

Se state pianificando di giocare Suicide Squad Kill The Justice League, sappiate che nel corso della serata sono arrivati sui canali social ufficiali i requisiti di sistema completi della versione PC. Il team di sviluppo ha infatti svelato quali sono le configurazioni richieste per giocare a vari livelli di dettaglio, framerate e risoluzione.

Ecco di seguito i requisiti del titolo Rocksteady:

1080p a 30FPS con impostazioni video al minimo

Processore: Intel i5-8400K, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: Nvidia GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56

Memoria: 16 GB di RAM Dual Channel

Archiviazione: è richiesto un SSD per l'installazione

1080p a 60FPS con impostazioni video al minimo

Processore: Intel i7-9700K, AMD Ryzen 7 5800X

Scheda video: Nvidia RTX 2060, AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB di RAM Dual Channel

Archiviazione: è richiesto un SSD per l'installazione

1440p a 60FPS con impostazioni video medie

Processore: Intel i7-10700K, AMD Ryzen 7 5800X3D

Scheda video: Nvidia RTX 2080, AMD RX 6800 XT

Memoria: 16 GB di RAM Dual Channel

Archiviazione: è richiesto un SSD per l'installazione

4K (2160p) a 60FPS con impostazioni video alte

Processore: Intel i7-12700K, AMD Ryzen 7 7800X3D

Scheda video: Nvidia RTX 3080, AMD RX 7900 XT

Memoria: 16 GB di RAM Dual Channel

Archiviazione: è richiesto un SSD per l'installazione

In attesa di poter scoprire ulteriori dettagli sul gioco, in arrivo il prossimo mese su PC e console di ultima generazione, vi rimandiamo al nostro provato di Suicide Squad Kill The Justice League.