Suicide Squad Kill The Justice League: trapela in rete la lista dei trofei

Con l'annuncio del peso e della data del pre-load su PS5, ci avviciniamo al lancio di Suicide Squad Kill The Justice League, l'attesissimo progetto targato Rocksteady Studios e Warner Bros Games. Manca poco al 2 febbraio, ma dalla rete giungono informazioni non ufficiali che potrebbero anticipare alcuni dettagli sull'avventura prossima al debutto: è apparsa la lista trofei del gioco.

Mentre si attende l'avvenire del tanto discusso progetto, soprattutto alla luce di quanto mostrato dall'azienda e di come il lancio di Suicide Squad sia solo l'inizio grazie al video sulle stagioni che ha mostrato Joker, dalle parti di Reddit è emerso l'elenco completo dei trofei ottenibili in Suicide Squad Kill The Justice League. Bisogna attendere maggiori conferme circa quanto emerso, ma secondo i leak saranno presenti oltre cinquanta trofei da ottenere nel corso dell'intera avventura. Qui di seguito vi riportiamo i trofei del gioco Rocksteady:

L'inizio della fine - The Ultimate Squad - Platino Ripulire l'armadio - Ruba qualcosa di utile dalla Sala della Giustizia - Bronzo "Hitting the Fan" - Sopravvivere all'esperienza di Batman - Bronzo Fowl Play - Recluta il tuo primo membro della squadra di supporto - Bronzo Walled In - Un piano di fuga andato male - Bronzo La morte fiorisce - Recluta il secondo membro della squadra di supporto - Bronzo Blitzkrieg Bop - Distruggi il Behemoth - Bronzo Thunderstruck! - Uccidi l'uomo più veloce del mondo - Argento Inferno e ritorno - Salva Lex Luthor - Bronzo La notte più nera - Uccidi Lanterna Verde - Argento Endgame - Uccidi il più grande detective del mondo - Argento Abbandona ogni speranza - Uccidi l'Uomo d'Acciaio - Argento Atto di guerra - Completa la tua prima missione di incursione - Argento Nessuno sconfigge Brainiac! - Uccidi il Collezionista di mondi - Oro Battle Lines - Completa una missione d'incursione al livello di maestria 5 - Bronzo Killin' Time - Completa una missione d'incursione al livello Mastery 10 - Argento Into the Angry Planet - Completa una missione di incursione al livello Mastery 15 - Argento La frontiera finale - Completa una missione di incursione al livello di Maestria 20 - Argento Vendetta alata - Completa l'ultima missione di squadra del Pinguino - Bronzo War Machine - Completa l'ultima missione di squadra di Gizmo - Bronzo Benvenuti nella giungla! - Completa l'ultima missione di squadra di Poison Ivy - Bronzo Gestire le persone - Completa l'ultima missione di squadra di Rick Flag" - Bronzo Il tuo mondo è mio! - Completa l'ultima missione di squadra di Lex Luthor - Bronzo Trattamento d'urto - Completa l'ultima missione di squadra di Hack - Bronzo Combina e conquista - Completa l'ultima missione di squadra del Giocattolaio - Bronzo Gira e rigira - Raggiungi 13 stelle nelle sfide dell'Enigmista - Bronzo I loro disegni oscuri - Raggiungete 26 stelle nelle sfide dell'Enigmista - Bronzo Blaze of Glory - Raggiungi 39 stelle nelle sfide Riddler AR - Bronzo La domanda giusta - Risolvete 5 enigmi dell'Enigmista - Bronzo The Real Deal - Risolvi 21 enigmi dell'Enigmista - Bronzo Stop Me If You've Heard This One - Colleziona 10 trofei dell'Enigmista - Bronzo Il più vecchio del libro! - Colleziona 40 trofei dell'Enigmista - Bronzo Level Up - Raggiungi il livello 10 con qualsiasi membro della squadra - Bronzo Harleen la regina - Raggiungi il livello massimo con Harley Quinn - Argento Re per un giorno - Raggiungi il livello massimo con Re Squalo - Argento Capitan Boomerang! Agente di Oz - Raggiungi il livello massimo con Capitan Boomerang - Argento Lawton's Last Stand - Raggiungi il livello massimo con Deadshot - Argento Il prescelto - Completa completamente la lista di controllo Combat Flair 5 volte (solo sessioni per giocatore singolo) - Argento Prova del sangue - Raggiungi il livello 50 della squadra - Argento Scelte - Fai revisionare a Pinguino un pezzo di equipaggiamento - Bronzo The Venom Connection - Equipaggia 3 pezzi del set Infamy di livello 1 - Bronzo All sorts of Fun - Equipaggia 3 pezzi del set infamia di livello 2 - Bronzo Il Mietitore - Equipaggia 3 pezzi del set infamia di livello 3 - Argento Prova del fuoco - Che diavolo è successo? - Bronzo Scelta del male - Sblocca una sinergia di cattivi - Bronzo Grande esperimento - Fai in modo che il Giocattolaio dia un pezzo di equipaggiamento - Bronzo Forze in movimento - Fai in modo che Poison Ivy aumenti l'afflizione su un pezzo di equipaggiamento - Bronzo Alleati - Completa 50 contratti della squadra di supporto - Bronzo Number the Dead - Sconfiggere 10 squadre d'assalto di Raising Hell - Bronzo Need to Know - Completa 100 contratti della squadra di supporto - Bronzo La storia si ripete - Inizia l'esperienza di Batman - Bronzo

