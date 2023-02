Suicide Squad Kill The Justice League è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

Ultimamente i servizi in abbonamento ci hanno abituati fin troppo bene: sono sempre di più i publisher che scelgono di lanciare i loro nuovi giochi direttamente all'interno dei cataloghi di Xbox Game Pass (come Wo Long: Fallen Dynasty) e PlayStation Plus (è il caso di Tchia). Non tutti, in ogni caso, optano per questo metodo di distribuzione...

Il PlayStation State of Play del 23 febbraio ha portato in dote l'attesa data di lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League. Tra i giochi più bramati in assoluto dai videogiocatori (stiamo parlando di Rocksteady dopotutto, il team responsabile della pluri-acclamata serie di Batman: Arkham), è adesso atteso il 26 maggio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà in Xbox Game Pass e PlayStation Plus?

Se sperate di trovarlo fin dal day-one in un servizio in abbonamento, abbiamo una brutta notizia per voi. Suicide Squad: Kill the Justice League verrà pubblicato attraverso i canali tradizionali e non sarà disponibile al lancio di Game Pass o PlayStation Plus. Si tratta di un tripla A ad altissimo budget in sviluppo anni e Warner Bros. Games non figura tra le compagnie che sono solite pubblicare i propri prodotti in abbonamento.

Nulla da fare quindi, se volete giocare immediatamente al lancio Suicide Squad: Kill the Justice League dovrete necessariamente acquistarlo alla vecchia maniera. Alcuni rivenditori, tra cui Amazon.it, stanno già accettando le prenotazioni delle copie fisiche, tuttavia i preordini digitali non sono ancora ufficialmente partiti. Restate sintonizzati, vi avvertiremo non appena saranno disponibili.

Nel frattempo potete approfondire la conoscenza del gioco leggendo la nostra ultima anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League, un gioco che si pone come un action-adventure shooter giocabile in solitaria oppure in cooperativa da squadre composte da un massimo di quattro giocatori. Rocksteady ha già pianificato un piano di supporto post-lancio che prevede Battle Pass a pagamento e personaggi gratuiti in aggiunta al roster di lancio composto da Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.