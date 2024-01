Suicide Squad, il lancio è solo l'inizio: c'è anche Joker nel video sulle Stagioni

Il terzo video approfondimento di Suicide Squad si focalizza sui contenuti endgame e sulle ricche novità ludiche, narrative e contenutistiche che andranno a caratterizzare il supporto post-lancio con le Stagioni gratuite.

Tutte le aggiunte previste dagli sviluppatori che hanno dato origine alla serie di Batman Arkham, infatti, saranno completamente gratuite, senza costi aggiuntivi da sostenere per coloro che acquisteranno il gioco base.

Fatta questa dovuta precisazione, il team Rocksteady coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo filmato di approfondimento per presentare i contenuti della Stagione 1 di Suicide Squad, una fase ingame particolarmente ricca di sorprese, a cominciare dall'introduzione di Joker come nuovo personaggio giocabile.

Sempre nel corso della Season 1 avremo modo di combattere boss inediti e cimentarci in nuove sfide contro i villain affrontati nella campagna principale, per poi esplorare una nuova ambientazione e partecipare ad attività endgame ispirate al personaggio di Joker. Non mancheranno nemmeno dei nuovi equipaggiamenti e dei potenziamenti inediti da utilizzare per customizzare l'arsenale e le abilità dei protagonisti.

Quanto al futuro, il percorso post-lancio di Suicide Squad tracciato da Rocksteady prevede altre tre Stagioni, ciascuna con uno scenario inedito da esplorare e nuovo personaggio da sbloccare, oltre a tantissimi altri contenuti tra equipaggiamenti, potenziamenti, attività endgame, missioni speciali e sfide con i boss.

Prima di mettere a ferro e fuoco le nuove ambientazioni del percorso stagionale, bisognerà prima impartire una severa lezione ai cattivoni alieni (e ai supereroi corrotti) che oseranno minacciare Metropolis nella campagna principale di Suicide Squad Kill the Justice League a partire dal 2 febbraio, giusto in tempo per il lancio del nuovo action open world di Rocksteady e Warner Bros. su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A tal proposito, vi invitiamo a restare su questi lidi per ammirare il trailer di lancio di Suicide Squad.