Suicide Squad Leak: Nolan North come Superman e personaggi DLC secondo Miller Ross

Mentre Warner Bros. Games e Rocksteady Studios s'impegnano per promuovere Suicide Squad: Kill The Justice League in maniera tradizionale, il leaker Miller Ross a mette loro i bastoni tra le ruote svelando in anticipo delle informazioni che, evidentemente, preferirebbero mantenere riservate.

Il leaker, che da quanto afferma parrebbe avere accesso ad un Client Alpha del gioco, ha anzitutto riferito che il Superman di Suicide Squad: Kill the Justice League è interpretato da Nolan North, figura già ampiamente nota al popolo dei videogiocatori per aver prestato voce e movenze a personaggi come Nathan Drake in Uncharted e David in The Last of Us, oltre ad aver doppiato lo Spettro di Destiny 2. Si tratta di un'informazione che, se confermata, risulterebbe essere molto interessante, dal momento che nell'universo DC di Rocksteady Nolan North ha già interpretato il Pinguino e Maschera Nera.

Come se non bastasse, Miller Ross ha ulteriormente stuzzicato i suoi follower pubblicando una serie di emoticon che indicano i personaggi giocabili già annunciati e quelli che potrebbero essere aggiunti in futuro sotto forma di DLC (ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League è concepito come un gioco Live Service). Accanto al seme dei quadri, lo squalo, il boomerang e il bersaglio che rappresentano i quattro personaggi già noti (Harley Quinn, King Shark, Capitan Boomerang e Deadshot) trovano posto un clown, una faccia infreddolita, una pistola, una bilancia, un coccodrillo e una bandiera giapponese.

Ciò ha dato vita a numerose speculazioni sull'identità dei presunti personaggi e, al momento, quelli più quotati parrebbero essere, nell'ordine:

Clown: Punchline (Joker dovrebbe essere escluso essendo morto nell'universo DC di Rocksteady)

(Joker dovrebbe essere escluso essendo morto nell'universo DC di Rocksteady) Faccia infreddolita: qui la scelta è ampia, essendoci Captain Cold , Killer Frost e Mr Freeze ,

, e , Pistola: Peacemaker o Bloodsport

o Bilancia: Libra , Due Facce o Talon

, o Coccodrillo: Killer Croc

Bandiera giapponese: Katana

Miller Ross ha precisato che il simbolo della bilancia rappresenta un personaggio quasi originale, dunque potrebbe non essere nessuno di quelli ipotizzati. Ha inoltre aggiunto che i personaggi di cui ha trovato menzione nel codice si trovano a differenti stadi di sviluppo e che l'ordine con cui li ha indicati non rappresenta necessariamente lo stato di pubblicazione. Qualcuno potrebbe essere cancellato, così come potrebbero essere aggiunti altri non menzionati.

Vi consigliamo, chiaramente, di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dal momento che provengono da un leaker. Se cercate qualcosa di ufficiale, guardate l'ultimo video gameplay di Deadshot di Suicde Squad: Kill the Justice League.