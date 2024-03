Suicide Squad, Metropolis è deserta: Gotham Knights ha più giocatori su Steam

Dopo il lancio da dimenticare di Suicide Squad, lo sparatutto a mondo aperto degli autori della serie di Batman Arkham non riesce ancora a fare breccia nel cuore degli appassionati del genere, prova ne sia il volume di giocatori attivi che, su Steam, risulta essere addirittura inferiore a Gotham Knights.

L'analisi delle statistiche condivise in questi giorni dai curatori di SteamDB mette in luce la grande difficoltà incontrata da Rocksteady nel riuscire a conquistare il pubblico con la loro ultima esperienza interattiva a vocazione cooperativa, e questo a dispetto della promessa di un grande supporto post-lancio di Suicide Squad con le Stagioni e tanti contenuti gratuiti.

Nel momento in cui scriviamo, la Metropolis di Kill the Justice League conta solo 456 giocatori attualmente connessi a Suicide Squad da PC su Steam, mentre esplorando l'open world di Gotham Knights è possibile rintracciare 469 utenti, con dati che riflettono l'andamento dei giorni scorsi e che, proprio per questo, non fanno che gettare un'ombra sulle ambizioni post-lancio degli studi Rocksteady e sul futuro stesso di questa IP legata all'Arkhamverse.

In attesa di capire se i futuri contenuti stagionali previsti da WB Games riusciranno a riportare in auge questo progetto, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul problema di Suicide Squad con l'Arkhamverse di Batman.