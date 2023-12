Suicide Squad: Metropolis trema nel nuovo video dei Game Awards 2023

Al festival delle World Premiere dei The Game Awards 2023 partecipano anche Warner Bros. e gli studi Rocksteady con un nuovo filmato di Suicide Squad Kill the Justice League, l'action open world supereroico in arrivo a inizio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel trailer offertoci dagli sviluppatori della serie di Batman Arkham, il quartetto di supereroi che avremo modo di guidare in battaglia si confronta con la Justice League per difendere gli abitanti di Metropolis dalla furia di supereroi 'corrotti' come Batman, Superman, Flash, Lanterna Verde e Wonder Woman.

Il nostro compito sarà perciò quello di fare appello a tutto il coraggio e alla lucida follia di Deadshot, King Shark, Harley Quinn e Capitan Boomerang per sventare i piani di conquista di Brainiac e della sua progenie di invasori alieni, desiderosa di trasformare Metropolis nel nuovo Colu.

La missione disperata degli antieroi di Kill the Justice League avrà ufficialmente inizio il 2 febbraio del 2024, in coincidenza del lancio di Suicide Squad in esclusiva su piattaforme di ultima generazione. Nel caso ve la foste persa, approfittiamo dell'occasione per invitarvi a leggere la nostra anteprima di Suicide Squad, supercattivi a caccia di supereroi.