Suicide Squad: quanto è migliorato dopo il rinvio? Lo svela il nuovo video gameplay

Con il preannunciato video di Suicide Squad sulla storia e il gameplay rinnovato, gli studi Rocksteady riaprono una finestra sull'universo supereroico DC per descrivere gli interventi compiuti nel sistema di combattimento, nelle dinamiche free roaming e nelle sfide da completare nella campagna principale.

Nel filmato, gli autori dell'ormai storica serie di Batman Arkham interagiscono nuovamente con la community per riprendere idealmente il filo del discorso interrotto dall'annuncio del rinvio al 2024 di Sucide Squad Kill the Justice League. Tra spezzoni di gameplay inediti e spettacolari sequenze in-engine, il team Rocksteady accende i riflettori mediatici sugli interventi compiuti per espandere e arricchire l'esperienza di gioco restituita dall'esplorazione di Metropolis.

Sempre attraverso il primo video che inaugura la nuova serie di diari di sviluppo di Suicide Squad possiamo ammirare in azione il frizzante quartetto composto Harley Quinn, Re Squalo, Capitan Boomerang e Deathstroke, ciascuno caratterizzato da un proprio set di abilità e da un 'percorso narrativo' da dover approfondire nel corso dell'avventura e nell'esplorazione libera della città che farà da sfondo al nuovo titolo targato Warner Bros., il cui lancio era e continua ad essere previsto per il 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa ne pensate delle scene di gameplay mostrate nel nuovo video diario di Rocksteady? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Suicide Squad e i supercattivi a caccia di eroi.