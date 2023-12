Suicide Squad non è la fine dell'ArkhamVerse, parola di James Gunn

In attesa della sua uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S attesa per il 2 febbraio 2024, Suicide Squad Kill The Justice League continua a far parlare di sé. Ad attirare ora l'attenzione sono alcune parole specifiche del celebre regista James Gunn in merito al nuovo gioco targato Rocksteady Studios.

Rispondendo a un fan su Twitter, la figura chiave dei DC Studios ha dichiarato che Suicide Squad non sarà assolutamente l'ultimo gioco in programma per l'ArkhamVerse inaugurato da Rocksteady nel 2009 con l'uscita del primo Batman Arkham Asylum. Gunn ha tuttavia cancellato poco dopo la sua risposta al follower che si domandava se Suicide Squad sarebbe stato l'ultimo atto per l'ArkhamVerse, tuttavia in rete è ancora possibile trovare testimonianze della sua risposta che sembra non lasciare dubbi sul futuro del brand videoludico.

Gunn ha poi ribadito il suo pensiero rispondendo ad un altro appassionato, affermando inoltre di essere un fan dell'ArkhamVerse e di essere in attesa della nuova opera Rocksteady. Insomma, sembra proprio che l'ArkhamVerse continuerà ad essere una certezza anche nei prossimi anni, e chissà attraverso quali progetti continuerà ad espandersi. Di sicuro sappiamo che in futuro Suicide Squad riceverà una campagna offline, sebbene arriverà diverso tempo dopo l'uscita sul mercato del gioco il prossimo febbraio.

Sempre in merito al supporto post-lancio, Deathstroke potrebbe arrivare in Suicide Squad come DLC, anche se per ora non ci siano conferme ufficiali in merito.