Suicide Squad, non c'è pace per la Justice League: Sony rimborsa i giocatori?

Dopo diverse settimane dall'uscita di Suicide Squad Kill The Justice League, ecco che l'avventura videoludica di Rocksteady continua ad essere sotto la luce dei riflettori mediatici. Secondo quanto emerso di recente in rete, Sony starebbe rimborsando gli utenti che hanno acquistato Suicide Squad Kill The Justice League su PlayStation 5.

Dopo delle difficoltà riscontrate negli ultimi giorni con la patch di Suicide Squad che è stata rinviata a data da destinarsi, ecco che il titolo pubblicato da Warner Bros Games potrebbe subire le stesse sorti di Cyberpunk 2077 e la controversa versione del day one. Inizieranno i rimborsi di Suicide Squad Kill The Justice League per altri utenti? Non c'è dato ancora modo di conoscere la risposta a questa domanda, ma qualcosa starebbe iniziando a muoversi nelle retrovie.

Come si evince dalla fonte, la quale riporta una corrispondenza con il supporto PlayStation, un giocatore avrebbe ricevuto un rimborso per la Digital Deluxe Edition del gioco. Il progetto non naviga affatto in buone acque, come visto recentemente con una comparazione del numero di giocatori tra quest'ultima produzione e Gotham Knights. Metropolis è ormai deserta su Steam, e tale insuccesso commerciale potrebbe spingere ad un'ondata di risarcimento del titolo sui vari store digitali. In attesa di ulteriori testimonianze sulle procedure di rimborsi da Sony, vi invitiamo a recuperare il nostro editoriale sul problema di Suicide Squad con l'Arkhamverse di Batman.