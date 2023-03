Suicide Squad non sarà un altro Gotham Knights, in Rocksteady sono fiduciosi

Durante l'ultimo podcast di VGC si è tornati a parlare di Suicide Squad Kill The Justice League, titolo ripresentato allo State of Play di febbraio ma accolto con una discreta dose di scetticismo dal pubblico. Rocksteady invece sembra che abbia piena fiducia in questo nuovo progetto.

Secondo Jason Schreier Suicide Squad verrà presto rinviato, il gioco non uscirà dunque il 26 maggio ma arriverà più avanti nel corso dell'anno, tuttavia il gameplay non subirà particolari modifiche e questa ipotesi viene confermata anche da Andy Robinson di VGC:

"Qualcuno mi ha detto che Suicide Squad Kill The Justice League non sarà un altro Gotham Knights, tutti quelli che ci stanno lavorando sono molto ottimisti e le sensazioni in Rocksteady sono positive sia riguardo il combat system sia per quanto riguarda il mondo di gioco e altri aspetti della produzione."

Lo stesso Robinson non si aspetta cambiamenti alle meccaniche principali e il rinvio sarebbe dovuto solamente alla volontà di affinare ulteriormente il polishing avendo più tempo per le fasi rifinitura finali, ma non ci saranno cambiamenti al nucleo del gameplay, ritenuto soddisfacente da sviluppatore e publisher.

Anche Jez Corden ribadisce che Suicide Squad verrà rinviato nuovamente, ad oggi il gioco è ancora atteso per il 26 maggio, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di WB Games.