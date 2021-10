Suicide Squad: avete notato tutti i riferimenti alla serie Batman Arkham?

Avete visto il nuovo trailer della storia di Suicide Squad: Kill the Justice League mostrato al DC FanDome di ieri sera? Se non lo avete ancora fatto, rimediate e tornate subito qui, perché ci sono diversi Easter egg da scoprire.

I ragazzi di Rocksteady Studios si sono divertiti a inserire una serie di riferimenti a Batman Arkham, franchise che li ha proiettati al successo e che rappresenta a tutti gli effetti un prequel di Suicide Squad: Kill the Justice League - il nuovo gioco è infatti ambientato nel medesimo universo, più precisamente dopo i fatti narrati in Arkham Knight.

Ebbene, il primo Easter egg è visibile immediatamente all'inizio del trailer e risulta essere palese per tutti coloro che hanno giocato il primo gioco della serie. Le prime immagini rappresentano un omaggio alla sequenza d'apertura di Batman Arkham Asylum, mentre la scena del reclutamento dei criminali sacrificabili da parte di Amanda Waller è ambientata nella prima area di combattimento. C'è da dire, in ogni caso, che la Waller non è doppiata dalla stessa interprete di Arkham Origins, bensì da Debra Wilson, che a sua volta aveva già ricoperto il ruolo in Telltale's Batman: The Enemy Within.

Facciamo qualche passo in avanti per arrivare alla scena in cui la squadra interagisce con Gizmo, una solta di MacGyver malefico dell'universo DC. Qui è possibile osservare alcuni oggetti tipici di Arkham: il cappello dell'Enigmista di Arkham City in testa a King Shark, la pistola rampino di Batman nelle mani di Harley Quinn e una serie di gadget appartenenti ai personaggi dell'Arkhamverse appesi alla parete di Gizmo, tra cui il bat-deltaplano.

Non è ancora finita: la Batmobile visibile al minuto 1:27 monta un riflettore dotato della stessa forma a X del batsegnale del GCPD in Arkham Knight, inoltre al minuto 2:10 viene suggerita la presenza di Poison Ivy, apparentemente sopravvissuta agli eventi dell'ultimo gioco della serie. Il Pinguino, dal canto suo, indossa sempre il monocolo a forma di fondo di bottiglia...

Avevate notato tutti questi Easter egg della serie Arkham? Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato nel corso del 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Già che ci siete, date un'occhiata anche al trailer di Gotham Knights.