Suicide Squad, la notizia che temevamo è realtà: il gioco è rimandato al 2024

Che l'opera di Rocksteady Studios potesse essere posticipata era nell'aria da diverso tempo: ne abbiamo parlato a più riprese nelle scorse settimane e sul rinvio di Suicide Squad Kill The Justice League si è espresso anche Schreier, volto noto nel settore dell'editoria videoludica internazionale. Eppure, è da poco arrivata la conferma ufficiale.

Come buona parte dell'utenza di tutto il mondo ha preannunciato a seguito delle critiche mosse dopo quanto mostrato da Rocksteady con il ritorno della Suicide Squad e dei supercattivi a caccia di supereroi, Suicide Squad Kill the Justice League è stato rimandato al 2024. "Abbiamo preso la dura ma necessaria decisione di prendere il tempo che ci serve per lavorare sul gioco per garantire ai giocatori la miglior qualità possibile dell'esperienza. Grazie alla nostra fantastica community per il continuo supporto, la pazienza e la comprensione".

"C'è molto altro da condividere nei prossimi mesi", continua il comunicato di Rocksteady, annunciando che il gioco uscirà il 2 febbraio 2024. Purtroppo, alla luce di quanto accaduto negli scorsi mesi, non vi è modo di sapere se si tratta di una data definitiva o meno. Ciò nonostante, attendiamo con trepidante attesa di conoscere ciò che i ragazzi di Rocksteady Studios e Warner Bros. Games hanno in serbo per noi, nella speranza che i mesi di ritardo nella pubblicazione del titolo possano contribuire al miglioramento di quanto offerto dalla nuova avventura dedicata agli anti-eroi dell'universo DC.