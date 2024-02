Suicide Squad è il peggior gioco Rocksteady? Metascore a confronto con Batman Arkham

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Suicide Squad Kill The Justice League, l'ultima fatica di Rocksteady Studios non è esattamente il meglio offerto dallo studio britannico nel corso della sua storia. Ed anche la stampa internazionale sembra pensarla allo stesso modo.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Suicide Squad Kill The Justice League ha una media di 62 su Metacritic relativa alla versione PlayStation 5, un metascore frutto di 29 diverse recensioni. Con la versione PC la situazione migliora fino ad arrivare a 70, tuttavia in questo caso sono state raccolte soltanto 5 diversi verdetti. Non c'è invece un metascore per l'edizione Xbox Series X/S del gioco in quanto sono solo 3 le recensioni riportate dal portale (il metascore richiede un minimo di 4 valutazioni per essere formulato). Va detto però che in questo caso le recensioni sono tutte positive, con un 82 da XboxEra, un 80 da Pure Xbox e un 78 da Generacion Xbox.

Ciò tuttavia non toglie che, allo stato attuale, Suicide Squad ha registrato i metascore più bassi nella storia di Rocksteady Studios, con medie decisamente lontane rispetto a quanto registrato dai vari Batman Arkham della compagnia inglese. Prendendo in esame le medie migliori su Metacritic, Batman Arkham Asyulm è arrivato a 92 su Xbox 360, Batman Arkham City a 96 su PS3 e Batman Arkham Knight a 87 su PS4 (sebbene la sua controversa versione PC non abbia superato il 70). E uscendo dalla serie di Batman Arkham persino il primissimo videogioco mai sviluppato da Rocksteady, Urban Chaos Riot Response, risulta avere un metascore migliore, rispettivamente di 73 su PS2 e 72 sulla Xbox originale. Non si prende invece in esame Batman Arkham Origins essendo stato sviluppato da WB Games Montreal.

Alla luce di quanto emerge, Suicide Squad è attualmente il punto più basso nella carriera di Rocksteady, che non sta tra l'altro nemmeno ottenendo grande successo tra il pubblico: Suicide Squad non ha superato i 14000 utenti attivi su Steam contemporaneamente, segno di come i giocatori non siano particolarmente attratti dal nuovo esponente dell'Arkhamverse.