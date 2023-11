Suicide Squad: i personaggi saranno gratis o a pagamento?

Sebbene manchi ancora un po’ di tempo all’approdo sugli scaffali di Suicide Squad Kill the Justice League, il team di sviluppo ha svelato nel dettaglio le modalità attraverso le quali verranno distribuiti i contenuti post-lancio.

Il nuovo progetto degli autori di Batman Arkham è infatti un gioco a sviluppo continuo e riceverà numerosi aggiornamenti nel corso del tempo, i quali aggiungeranno sia nuove attività che personaggi extra. Stando a quanto dichiarato da Rocksteady Studios, qualsiasi contenuto aggiuntivo sarà completamente gratuito: questo significa che eventuali espansioni della storia e personaggi aggiuntivi verranno introdotti senza costi aggiuntivi per tutti i possessori di una copia fisica o digitale del titolo. Gli unici contenuti a pagamento saranno i cosmetici nel negozio e le versioni premium dei Battle pass, che dovrebbero limitarsi a proporre esclusivamente oggetti in grado di modificare l’aspetto di armi e personaggi e non hanno valore in termini di gameplay.

Si tratta quindi di un approccio molto simile a quanto visto in Marvel’s Avengers, il titolo a base di supereroi della casa delle idee i cui server sono stati chiusi qualche mese fa.

Per chi non lo sapesse Suicide Squad Kill the Justice League sarà disponibile a partire dal prossimo 2 febbraio 2024 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

