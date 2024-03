Suicide Squad: 'tanti' giocatori su Steam per la Season 1, ma ancora non ci siamo

A poco più di un giorno dalla pubblicazione della Season 1 di Suicide Squad è scoppiata la polemica relativa allo sblocco di Joker. Ciononostante, la produzione videoludica di Rocksteady incentrata sull'universo DC ha da poco visto un ripopolamento dei server Steam in concomitanza delle novità più recenti. Però, ciò non è stato affatto sufficiente.

Suicide Squad Kill The Justice League è lontano dai suoi tempi d'oro, i quali hanno comunque dato vita ad un flop sotto vari punti di vista. Ad inizio marzo (dunque, a distanza di un mese dalla pubblicazione del titolo), Metropolis era deserta e Suicide Squad aveva meno giocatori di Gotham Knights su Steam. Tale risultato è stato costante per lungo tempo, con un picco di utenti di massimo 600 giocatori o poco più.

Come detto in apertura, un cambiamento in positivo vi è stato soltanto nella giornata di ieri: oltre 3000 persone in contemporanea su Steam sono tornate nel DC Universe di Suicide Squad per scoprire le novità apportate con la Season 1 del gioco incentrato sulla Justice League. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a sancire un ritorno in auge del progetto, il quale non naviga affatto in buone acque: in meno di un giorno, infatti, si è giunti a soli 2000 utenti online, con un risultato al ribasso nella mattinata di oggi che ha visto soli 1098 player in contemporanea sul client Valve. L'avvenire di Suicide Squad Kill The Justice League è tutt'altro che positivo, ma non ci resta che attendere il futuro per sapere cos'altro Rocksteady e Warner Bros hanno in serbo per gli utenti.

