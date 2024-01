Suicide Squad su PlayStation 5: il DualSense fa scintille nel nuovo video

Di ritorno da Metropolis con il trailer sulla Squadra di Supporto di Suicide Squad, gli studi Rocksteady guardano in direzione della community PlayStation per mostrare in video i benefici offerti dall'utilizzo del controller DualSense nella versione PS5 del loro ambizioso sparatutto open world.

I patiti del genere che sceglieranno di indossare i panni di Deadshot, King Shark, Harley Quinn e Capitan Boomerang su PlayStation 5 avranno modo di sperimentare un gameplay reso ancora più reattivo dalle funzionalità evolute del DualSense.

La vibrazione aptica del controller PS5, ad esempio, restituirà ai giocatori delle sensazioni sempre diverse in funzione delle abilità e degli equipaggiamenti utilizzati in battaglia dal proprio antieroe preferito, con i trigger adattivi del DualSense e l'Audio 3D che lavoreranno all'unisono per rendere più immersiva la sfida contro i supereroi corrotti al comando del crudele Brainiac.

Lo scontro finale tra la Suicide Squad e la Justice League scuoterà i pilastri dei grattacieli di Metropolis a partire dal 2 febbraio, giusto in tempo per il lancio ufficiale del nuovo shooter free roaming di Warner Bros. su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Suicide Squad e il ritorno di Rocksteady tra supercattivi a caccia di supereroi.