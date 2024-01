Suicide Squad: la rabbia di Harley Quinn e compagni esplode nel trailer di lancio

Il nuovo videogioco di Rocksteady, Suicide Squad, avrà davvero il DNA di Batman Arkham come riferito dai suoi stessi sviluppatori? In attesa di scoprirlo, il team londinese mostra in azione lo scapestrato manipolo di antieroi confezionando il trailer di lancio del loro nuovo sparatutto open world.

In compagnia (e nei panni) di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark, i fan del genere dovranno fronteggiare la minaccia rappresentata dai supereroi della Justice League. Nel corso dell'avventura, personaggi iconici come Batman, Superman, Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde si alterneranno per scatenare il caos tra i grattacieli di Metropolis dopo essere stati trasformati in villain implacabili dagli invasori extraterrestri che minacciano di trasformare la Città del Domani nel nuovo Colu, il pianeta di Brainiac.

L'improbabile missione affidata dalla 'squadra suicida' sarà perciò quella di sventare questa catastrofe. Con l'aiuto di diversi personaggi secondari, i giocatori potranno scegliere liberamente le attività da svolgere e le aree di Metropolis da 'pacificare' per acquisire le abilità e gli equipaggiamenti richiesti per sperare di sopravvivere agli attacchi della Justice League 'corrotta'.

La missione di Harley Quinn e compagni partirà ufficialmente il 2 febbraio, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il resoconto della nostra prova con Suicide Squad Kill the Justice League.