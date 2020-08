Suicide Squad: Re Squalo è doppiato dal wrestler WWE Samoa Joe

Il wrestler WWE Samoa Joe è coinvolto nel doppiaggio di Suicide Squad Kill The Justice League, come confermato dallo stesso atleta sul suo profilo Twitter, condividendo il trailer del gioco mostrato durante il DC FanDome del 22 agosto.

Samoa Joe invita i suoi follower a prestare attenzione alla voce di Re Squalo (King Shark)... vi suona familiare? Esatto, si tratta proprio della voce della superstar WWE, al momento non ci sono ulteriori dettagli e non sappiamo come Joe sia stato scelto per questo ruolo ma siamo certi che nel corso della campagna di comunicazioni arriveranno anche video backstage e altri contenuti che sveleranno altre informazioni su questa collaborazione.

Suicide Squad Kill The Justice League è il nuovo gioco dello studio inglese Rocksteady, il titolo è atteso per il 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X, a differenza di Gotham Knights di WB Games Montreal previsto per il prossimo anno e disponibile anche su PS4 e Xbox One. Poco dopo l'annuncio ufficiale il publisher ha pubblicato anche il trailer italiano di Suicide Squad di Rocksteady, non sappiamo ancora però se il gioco sarà completamente doppiato nella nostra lingua oppure no.