Suicide Squad è realtà: annunciato il nuovo gioco di Rocksteady

Dopo una lunga serie di rumor che hanno riguardato per mesi il prossimo progetto dei creatori di Batman Arkham, Rocksteady ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un messaggio che lascia ben pochi dubbi su quello che sarà il suo nuovo gioco, ovvero Suicide Squad.

L'immagine apparsa su Twitter vede la silhouette di Superman in penombra con il logo del gioco posizionato proprio in corrispondenza del supereroe DC Comics, lasciando intendere che il reveal del gioco arriverà in occasione del DC FanDome, evento che si terrà il prossimo 22 agosto 2020 e che tratterà oltre a serie TV e film anche videogiochi.

Purtroppo non vi sono nel tweet delle informazioni specifiche sul gioco, ma è molto probabile che i rumor delle ultime settimane su Suicide Squad fossero più che affidabili e che il gioco non sarà altro che un game as a service con una forte componente cooperativa e un sistema di combattimento che riprende quanto visto nella serie con protagonista il Cavaliere Oscuro.

Non è da escludere che sia proprio Suicide Squad uno dei grossi titoli in arrivo in esclusiva temporale su PlayStation 5, come suggerito da Imran Khan in un recente episodio del podcast Kinda Funny Games.