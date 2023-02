Suicide Squad richiede una connessione sempre attiva, anche in single player

Suicide Squad Kill The Justice League può essere giocato sia in single player che in multiplayer co-op (esattamente come Marvel's Avengers) tuttavia non potrà essere giocato offline, la conferma arriva dalla pagina delle FAQ del sito ufficiale.

Sul sito di Suicide Squad Kill The Justice League si legge infatti come il gioco richieda necessariamente una connessione attiva alla rete, questo anche nel caso si decida di giocare da soli. Non sarà dunque possibile affrontare la campagna offline, esattamente come avverrà in Redfall, che richiede una connessione a Internet anche in single player.

Suicide Squad presenta un Battle Pass, eventi e aggiornamenti continui presentandosi come un "Live Game" e per questo la connessione alla rete è obbligatoria. Durante lo State of Play di febbraio è stato mostrato un nuovo video gameplay multiplayer di Suicide Squad focalizzato sulla co-op, aspetto fino ad ora rimasto inedito.

Il nuovo videogioco di Suicide Squad esce il 26 maggio 2023, il team di Rocksteady (autori dell'acclamata trilogia di Batman Arkham) stanno apportando gli ultimi ritocchi al progetto per fare in modo che tutto funzioni a dovere al lancio, come detto il gioco verrà aggiornato frequentemente con nuovi contenuti, la roadmap post lancio prevede anche nuovi personaggi oltre ad un Battle Pass stile Fortnite.