Suicide Squad rinviato a fine 2023? Macché: per Jeff Grubb si parla addirittura di 2024

La presentazione di Suicide Squad Kill The Justice League andata in onda durante il PlayStation State of Play di febbraio 2023 non è stata accolta a braccia aperte dai giocatori, rimasti invece perplessi da quanto visto. Rocksteady avrebbe preso nota della reazione e si parla dunque di un possibile grosso posticipo per il gioco.

Il primo a rivelare questa possibilità è stato il giornalista Jason Schreier, secondo il quale Suicide Squad verrà rinviato a fine 2023 per le critiche al gameplay. Anche per Jez Corden Suicide Squad verrà rinviato di nuovo, con l'insider che fissa la sua uscita in un periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023. Ma c'è adesso chi ipotizza uno scenario ancora più pessimistico per l'Action/Adventure multiplayer di Rocksteady.

Secondo il noto insider e giornalista Jeff Grubb, infatti, Suicide Squad potrebbe essere addirittura rinviato al 2024, in modo così da avere quanto più tempo necessario per perfezionare notevolmente il gameplay del gioco facendo tesoro dei feedback e delle critiche ricevute. "Ho sentito che nemmeno uscirà quest'anno, sento parlare del 2024. Ho sentito che nei piani c'è un posticipo ancora più grande, staremo a vedere", afferma Grubb nel corso dell'ultima edizione del suo ultimo Game Mess Decides, sottolineando di aver ricevuto tali informazioni da "una fonte davvero affidabile". L'insider ha poi aggiunto che in Rocksteady "sanno che ciò che hanno tra le mani sembra marcio per la maggior parte delle persone, e che per molti non sembra un gioco divertente".

Che Suicide Squad Kill The Justice League sia davvero destinato ad un posticipo così consistente? Per ora tutto tace da Rocksteady, non resta dunque che attendere conferme ufficiali in merito.