Suicide Squad rinviato al 2024: ma da quanto tempo non esce un gioco di Rocksteady?

Ormai non è un mistero: Suicide Squad non esce nel 2023, il gioco di Rocksteady arriverà a febbraio 2024. Ma da quanto tempo non esce un gioco di Rocksteady, ci avete pensato? Ve lo diciamo noi: tanto, troppo tempo.

Il primo gioco di Rocksteady è stato Urban Chaos Riot Response nel 2006, dopo questo piccolo successo il team si dedica anima e corpo alla saga di Batman Arkham: Batman Arkham Asylum esce nel 2009, il sequel Batman Arkham City esce nel 2011 e infine Batman Arkham Knight esce nel 2015, chiudendo così la trilogia.

L'ultimo gioco ad oggi sviluppato da Rocksteady però non è Batman Arkham Knight, bensì Batman Arkham VR, una sorta di "VR Experience" per PlayStation VR, un titolo che ha accompagnato il lancio del visore Sony nell'ottobre 2016, un progetto a dire il vero passato piuttosto inosservato presso il grande pubblico.

Nell'agosto 2020, Rocksteady annuncia Suicide Squad Kill The Justice League (nato inizialmente come gioco di Superman, secondo vari rumor) con uscita prevista nel 2021. Come abbiamo visto però le cose non sono andate propriamente così e Suicide Squad arriverà solamente all'inizio del 2024, ovvero poco meno di otto anni dopo il lancio di Batman Arham VR e nove anni dopo il lancio di Arkham Knight.

Nel frattempo, i due fondatori di Rocksteady hanno abbandonato la compagnia alla fine del 2022, portando quindi ad un cambio di management e gestione dello studio.