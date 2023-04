Suicide Squad è stato rinviato, ma non aspettatevi grandi cambiamenti: parla Schreier

Se n'è parlato per diverso tempo dopo la tiepida accoglienza della presentazione allo State of Play di febbraio 2023 e alla fine il rinvio di Suicide Squad: Kill the Justice League s'è concretizzato.

Lo sparatutto d'azione e avventura di Rocksteady non uscirà più a maggio come precedentemente annunciato, bensì nove mesi più tardi, più precisamente il 2 febbraio 2024. Questo lungo periodo aggiuntivo verrà impiegato dagli sviluppatori per rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco e raggiungere gli standard qualitativi che si sono prefissati.

Non aspettatevi, dunque, grossi stravolgimenti all'impalcatura di gioco, come ha tenuto a sottolineare anche Jason Schreier. Il noto giornalista videoludico alle dipendenze di Bloomberg ha fatto notare che "nove mesi non sono sufficienti a cambiare completamente la natura del gioco", un obiettivo che tra l'altro non sembra essere nei programmi dei vertici di Warner Bros. Games. Stando ai contatti del giornalista, anche internamente il ritardo sarebbe stato giustificato con la necessità di rifinire l'esperienza, dunque l'accoglienza riservata allo State of Play non avrebbe nulla a che fare con tutto ciò.

Schreier ha fatto notare che "rifinitura" può significare molte cose, da ottimizzazioni alle performance a interventi al bilanciamento, fino ad arrivare alla risoluzione dei bug per la stabilità dei server. Nove mesi di ritardo per operazioni del genere sarebbero ormai la "normalità", come dimostrerebbe anche il posticipo di 11 mesi subito da Starfield. Meno normale, secondo Schreier, è invece il periodo intercorso tra i due ultimi giochi di Rocksteady: a febbraio 2024 saranno passati ben 9 anni dal lancio di Batman Arkham Knight!