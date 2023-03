Suicide Squad nuovamente rinviato per le critiche al gameplay? I leak di Schreier

Non bastasse l'indiscrezione sulle attività svolte da Sony per chiedere al CMA lo scorporo di Call of Duty dall'affare Activision-Microsoft, sulle pagine di Bloomberg spunta un nuovo report che preannuncia, questa volta, un nuovo rinvio per Suicide Squad.

Stando a quanto spiegato a Jason Schreier da una fonte anonima interna a Warner Bros., il publisher di Suicide Squad Kill the Justice League avrebbe già deciso di far slittare la data di commercializzazione del nuovo action free roaming di Rocksteady da maggio alla fine di quest'anno.

A giudicare dalle indiscrezioni condivise dalla 'gola profonda', dietro al nuovo rinvio dell'avventura supereroica degli autori della serie di Batman Arkham ci sarebbero le aspre critiche levatesi sui social dalla community per il gameplay reveal di Suicide Squad che ha 'chiuso col botto' (e non propriamente in senso positivo) il PlayStation State of Play di fine febbraio.

Anche le polemiche per l'obbligo della connessione online anche nel singleplayer e per la preponderanza delle microtransazioni nel sistema di progressione e personalizzazione degli eroi sarebbero tra le motivazioni addotte da Warner Bros. per decidere il rinvio di Suicide Squad a fine 2023. Il posticipo, di conseguenza, dovrebbe consentire a Rocksteady di intervenire e risolvere tutte le criticità grafiche, ludiche e contenutistiche segnalate dagli appassionati.

In attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su Suicide Squad e il ritorno di Rocksteady con supercattivi a caccia supereroi.