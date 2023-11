Suicide Squad: Rocksteady 'colpisce nel segno' con il gameplay di Deadshot

Sullo sfondo della battaglia tra Capitan Boomerang e Wonder Woman nel video di Suicide Squad, gli studi Rocksteady rialzano nuovamente il sipario sulla Metropolis minacciata dagli sgherri al servizio della Justice League con un nuovo gameplay trailer incentrato, questa volta, sul personaggio di Deadshot.

Il letale cecchino che interpreteremo insieme a Capitan Boomerang, King Shark e Harley Quinn dovrà dimostrare tutta la sua abilità con le armi da fuoco se vorrà avere la meglio sulle forze aliene che hanno preso il controllo della Justice League trasformando eroi come Batman, Superman, Flash, Lanterna Verde e Wonder Woman in villain implacabili.

L'improbabile quartetto di eroi improvvisati che guideremo nella più proverbiale della 'missione suicida', se non altro, potrà sfruttare il fattore sorpresa (e la lucida follia dei singoli membri della squadra) per muoversi liberamente tra i grattacieli e i quartieri di Metropolis. In questo modo, sarà possibile decidere di volta in volta quali obiettivi colpire per spezzare le difese dei super-avversari ed evitare che gli invasori extraterrestri trasformino la Città del Domani nel nuovo Colu, il pianeta d'origine di Brainiac.

La missione disperata degli antieroi di Suicide Squad Kill the Justice League partirà il 2 febbraio 2024, giusto in tempo per il lancio del nuovo action open world di WB Games e degli autori della serie di Batman Arkham su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.