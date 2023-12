Suicide Squad, Rocksteady conferma: ci sarà una Campagna offline, ma si farà attendere

Dopo aver fatto tremare Metropolis con il video di Suicide Squad ai TGA 2023, gli studi Rocksteady si riaffacciano sulle pagine del proprio profilo Discord ufficiale per confermare di essere al lavoro su una modalità che consentirà agli utenti di giocare offline la Campagna principale.

Interpellato dai tanti appassionati desiderosi di sapere se potranno o meno divertirsi a dare la caccia ai cattivoni di Metropolis senza dover necessariamente essere connessi a internet, i portavoce di Rocksteady Studios hanno riferito che "siamo felici di confermare che stiamo pianificando di aggiungere la modalità Storia Offline, dando così ai giocatori la possibilità di vivere le emozioni della campagna principale senza una connessione internet".

Ad ogni modo, precisano sempre i ragazzi di Rocksteady, "stiamo pianificando di lanciare questa modalità offline con un aggiornamento che renderemo disponibile nel corso del 2024, forniremo maggiori dettagli al riguardo a tempo debito".

La preannunciata Campagna offline, di conseguenza, non sarà accessibile sin dalla commercializzazione di Suicide Squad, che ricordiamo essere prevista per il 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma sarà resa disponibile in via del tutto gratuita con un apposito aggiornamento post-lancio che interesserà, presumibilmente, sia la versione PC che le edizioni per console Sony e Microsoft di ultima generazione. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Suicide Squad tra supercattivi a caccia di supereroi.