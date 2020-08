Suicide Squad di Rocksteady: Kill the Justice League nell'universo della serie Arkham

Giungono ulteriori dettagli sui progetti videoludici presentati in occasione del DC FanDome. L'imponente evento digitale ha visto la pubblicazione del primo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Firmato dagli sviluppatori di Rocksteady, che lo definiscono un action-adventure shooter, il titolo è pronto a offrire ai giocatori la possibilità di vestire i panni di Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Captain Boomerang. Esattamente come visto in Gotham Knights, il pubblico sarà libero di scegliere l'approccio che preferisce: nel presentare i primi dettagli sul gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata infatti confermata la possibilità di fruire del gioco in single player o in modalità cooperativa.

Tuttavia, mentre Gotham Knights offrirà una storia indipendente, Suicide Squad: Kill the Justice League troverà collocazione all'interno dell'universo della serie Batman: Arkham. A confermarlo è il cofondatore di Rocksteady, Sefton Hill. Intervenuto durante il reveal, quest'ultimo ha infatti reso noto che la Metropolis open-world che farà da ambientazione al gioco è parte dell'Arkham-verso creato negli anni dal talentuoso team di sviluppo.



In attesa di apprendere tutte le implicazioni derivanti da questa scelta, ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League è in arrivo su PS5, Xbox Series X e PC nel corso del 2022.