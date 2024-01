Suicide Squad, Rocksteady rassicura i fan: 'Ha il DNA dei Batman Arkham'

Anche se Suicide Squad riceverà una campagna offline in futuro, numerosi giocatori sono rimasti perplessi dalla natura da multiplayer cooperativo online del progetto, non apprezzandone l'impostazione live service. Rocksteady Studios ha tuttavia voluto rassicurare i giocatori sulla natura e l'essenza dell'opera.

Nel corso di un'intervista con il portale PLAY Magazine lo studio product director Darius Sadeghian ha spiegato più a fondo come la compagnia vede Suicide Squad Kill The Justice League, assicurando che l'essenza della serie Batman Arkham è intatta anche in questo nuovo gioco: "Non credo che il nostro gioco rientri in una categoria specifica", dice Sadeghian che non si riferisce mai al gioco come un live service, sottolineando invece che "Suicide Squad è ancora pieno del DNA che ha caratterizzato i giochi della serie Batman Arkham".

Sadeghian sottolinea che "il nostro scopo non è creare un gioco che rientri in una precisa categoria. Il focus è cercare di dare armonia e continuità a tutte le meccaniche di gameplay che abbiamo implementato, e ciò si riflette nel modo in cui sono mischiate tra loro meccaniche traversal, melee e shooter". Ed aggiunge che "il nostro obiettivo è creare una community con questo gioco, vogliamo che ogni utente si senta parte della Suicide Squad e in particolare della community globale di Suicide Squad. Questo è sempre stato l'elemento chiave durante lo sviluppo, con il gioco che è stato pensato sin dall'inizio come un'esperienza da condividere con i propri amici".

Ricordiamo che Suicide Squad sbarcherà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 2 febbraio 2024. Non perdetevi intanto il trailer di Suicide Squad incentrato sul DualSense di PS5.