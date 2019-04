Suicide Squad di Rocksteady: secondo i rumor, l'annuncio sarebbe imminente

In base alle ultime voci di corridoio ricorsesi in rete in queste ore, i vertici degli studi Rocksteady sarebbero ormai in procinto di annunciare ufficialmente il chiacchierato progetto di Suicide Squad.

Sui portali di ResetEra e 4chan sta infatti circolando l'immagine promozionale di un (molto poco) misterioso progetto legato all'universo DC Comics dal titolo "Outlaws", con premiere mondiale fissata per venerdì 26 aprile: nell'immagine in questione possiamo osservare lo skyline di Gotham City, o almeno questo è quanto suggerito dall'inconfondibile presenza del grattacielo della Wayne Enterprises.

L'anonima fonte di questo leak ci invita però ad attendere fino al pomeriggio di oggi, 22 aprile, per ricevere ulteriori informazioni su questo titolo: a suo giudizio, infatti, nel corso delle prossime ore i canali social di Rocksteady e Warner Bros. Interactive Entertainment dovrebbero attivarsi per riproporre questa medesima immagine e, conseguentemente, per ufficializzare lo sviluppo del loro nuovo videogioco.

Ricollegando questa voce di corridoio alle indiscrezioni delle ultime settimane per ricomporre il puzzle di rumor, tutte (o quasi) le anticipazioni sul progetto di Suicide Squad concordano nel descriverlo come un titolo votato al multiplayer cooperativo e competitivo immerso in una dimensione di gioco a sviluppo continuo, sulla falsariga di progetti come Destiny, Anthem e The Division.