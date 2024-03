Suicide Squad e lo sblocco di Joker nella Season 1: scoppia la polemica, ecco perché

L'aggiornamento che ha dato inizio alla Stagione 1 di Suicide Squad finisce nell'occhio del ciclone, con la community che critica apertamente WB e Rocksteady per le politiche adottate nel garantire l'accesso al personaggio di Joker.

Disponibile da giovedì 28 marzo, l'update gratuito che ha portato in dote la nuova ambientazione di Funhouse e ha ampliato il ventaglio di supereroi interpretabili per fare spazio a Joker viene criticato da un numero sempre maggiore di utenti in funzione delle strategie operate da Warner Bros e dagli autori della serie di Batman Arkham per veicolare i contenuti della Season 1.

Chi desidera sbloccare l'accesso immediato a Joker, infatti, può farlo solo ed esclusivamente acquistando l'apposito DLC da 10 dollari; per tutti gli altri, è necessario ripercorrere l'intera sequenza delle sfide necessarie per sconfiggere Brainiac, un 'inaspettato contrattempo' reso ancora più frustrante dalla mancanza di aggiunte contenutistiche nelle sfide offerte dalla campagna principale.

Il chiacchierato sistema di progressione adottato da Rocksteady per consentire ai giocatori di sbloccare gratuitamente il personaggio di Joker è però solo una delle tante criticità segnalate dalla community. C'è ad esempio chi si lamenta per il mancato intervento compiuto da Rocksteady nel potenziare e arricchire l'esperienza offerta dall'avventura principale, mentre altri segnalano con sconforto l'assenza di novità legate alla storia e, più in generale, alla lore dei singoli personaggi e villain. C'è anche chi, giustamente o meno, ritiene che la qualità dei contenuti inediti da fruire nella nuova ambientazione sia 'insufficiente' e 'ai limiti del disastroso', o almeno è questo il sentimento che sembra prevalere nei giudizi di coloro che si stanno affacciando sui social e sui forum per commentare a caldo il Major Update per la Stagione 1 appena lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

In attesa di un eventuale commento da parte di Warner Bros e degli studi Rocksteady, vi lasciamo alla nostra recensione di Suicide Squad Kill the Justice League.

