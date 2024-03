Suicide Squad Season 1: la follia di Joker esplode nel video gameplay di Funhouse

La strada indicataci dagli studi Rocksteady con il supporto post-lancio e la Roadmap di Suicide Squad ci condurrà presto a Funhouse, l'ambientazione inedita che andrà ad arricchire l'esperienza endgame dello sparatutto sandbox di Warner Bros. come parte delle tante sorprese previste nella Season 1.

Lo scenario inedito propostoci dagli autori della serie di Batman Arkham fa propria la follia anarchica di Joker per manifestarla in un'ambientazione davvero 'esplosiva', e non solo in senso figurato. L'esplorazione di Funhouse porterà la Suicide Squad a combattere orde di creature assassine scaturite dalla mente contorta di Joker, con la nemesi di Batman che parteciperà in prima persona alle operazioni per dare modo ai giocatori di sperimentare delle soluzioni di gameplay ancora più originali.

In qualità di nuovo personaggio giocabile, Joker potrà quindi aiutarci a 'pacificare l'area' affrontando tutta una serie di attività inedite, dalle sfide contro i villain affrontati nella campagna principale alla possibilità di imbracciare nuove armi, con sullo sfondo ulteriori opzioni di customizzazione per l'arsenale e le abilità dei singoli protagonisti.

L'aggiornamento che darà inizio alla Season 1 e porterà in dote sia Joker che il folle scenario di Funhouse sarà disponibile dal 28 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S come parte del supporto post-lancio gratuito di Suicide Squad. Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Suicide Squad Kill the Justice League.

