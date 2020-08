Suicide Squad è parte della serie Arkham: tutti i dettagli sul gioco next gen in video!

Il DC FanDome non si è certamente risparmiato sul fronte dei nuovi annunci, regalando agli appassionati un notevole carico di novità legate a film, serie TV e, ovviamente, videogame.

Due i grandi protagonisti della maratona: il nuovo Gotham Knights di Warner Bros Montréal e l'atteso Suicide Squad: Kill the Justice League. Sviluppato da Rocksteady, quest'ultimo si è presentato al pubblico con un trailer dalle atmosfere irriverenti e scanzonate. La situazione in cui versa Metropolis è tuttavia tutta'altro che radiosa: Superman ha infatti abbandonato il ruolo di difensore dell'umanità. Un'improvvisa trasformazione del supereroe DC, palesata dal riflesso scarlatto che ne illumina lo sguardo, che mette ora a rischio la sicurezza collettiva.

Per sventare la minaccia, i giocatori vestiranno i panni di Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Captain Boomerang, in un action-adventure shooter giocabile in single player o in cooperativa. Elemento alquanto intrigante, gli sviluppatori di Rocksteady hanno confermato che Suicide Squad è ambientato nell'universo della serie Batman: Arkham, con la quale condivide dunque il medesimo universo e immaginario.



I dettagli sulla produzione sono moltissimi: la Redazione di Everyeye ha dunque plasmato un video interamente dedicato a trama e gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!