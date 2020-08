Suicide Squad tra singleplayer, co-op e open world: tutti i dettagli sul gameplay

Nel corso del DC FanDome che ha fatto da sfondo alla presentazione di Gotham Knights, gli autori degli studi Rocksteady non sono stati da meno dei colleghi di WB Montreal e hanno svelato Suicide Squad Kill the Justice League, illustrandone le caratteristiche del gameplay.

L'evento digitale a tema DC ha così permesso agli autori della serie di Batman Arkham di porre fine alla ridda di indiscrezioni, leak e anticipazioni di questi mesi per presentare Suicide Squad, un titolo nextgen che ci proietterà nella dimensione a mondo aperto di Metropolis per farci intraprendere un'avventura che, pur essendo votata al multiplayer cooperativo, potrà essere fruita completamente in singolo.

La componente singleplayer di Suicide Squad offrirà agli appassionati l'opportunità di passare da un eroe all'altro, mentre il modulo multiplayer darà modo agli utenti di poter entrare a partita iniziata senza alcun caricamento e senza passare per schermate che interrompano il ritmo del gameplay.

Quanto al sistema di combattimento, Rocksteady promette di star lavorando alacremente per stratificare ogni abilità, attacco e tecnica da acquisire ed evolvere indossando i panni di eroi come Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark e Deadshot.

Nella speranza che il progetto di Suicide Squad sappia offrire il medesimo tasso di emozioni e divertimento della serie di Batman Arkham, informiamo chi ci segue che Kill the Justice League è previsto al lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2022. Qualora ve le foste perse, eccovi le prime scene di gameplay di Gotham Knights, anch'esse mostrate in coincidenza dell'evento DC FanDome.