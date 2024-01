Suicide Squad, sorpresa: la versione PC sarà protetta da Denuvo

Mentre WB Games scalda i motori con l'esplosivo trailer di lancio di Suicide Squad, la pagina Steam del gioco Rocksteady ormai prossimo ad approdare su sistemi di ultima generazione riceve un importante aggiornamento che conferma l'adozione di Denuvo su PC.

La notizia dell'adozione sin dal giorno di lancio del noto sistema anti-tamper, quindi, arriva direttamente dai curatori del negozio digitale di Valve, con tanto di indicazione sull'utilizzo del DRM per 'proteggere' lo sparatutto open world di Rocksteady dalla piaga della pirateria.

Presumibilmente, la versione di Denuvo implementata in Suicide Squad Kill the Justice League dovrebbe essere quella più aggiornata, un dettaglio non da poco se pensiamo a quanti sforzi vengono compiuti dagli hacker per scardinare questa chiacchierata tecnologia anti-manomissione e aggirare, così facendo, le protezioni dei videogiochi mainstream più attesi dagli appassionati.

La conferma della presenza del sistema anti-tamper sviluppato da Irdeto nel codice day one della nuova esperienza supereroica di WB Games, come facilmente prevedibile, sta facendo velocemente giro dei social, con tanti che trovano 'inutile' l'utilizzo di Denuvo per proteggere un titolo come Suicide Squad che, almeno al lancio, sarà always online.

Per stessa ammissione degli studi Rocksteady, ad ogni modo, ci sarà una campagna offline di Suicide Squad, ma si farà attendere: c'è quindi chi ritiene prematura l'adozione di Denuvo per proteggere il titolo dalla pirateria, ma allo stato attuale non sappiamo se il sistema anti-tamper avrà o meno un impatto sulle prestazioni del titolo. Per scoprirlo non ci resta che attenderne il lancio, che ricordiamo essere previsto per il 2 febbraio su PC e nella doppia versione console per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.