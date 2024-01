Suicide Squad: una specifica scena manda i fan su tutte le furie

L'ultima fatica di Rocksteady Studios non ha avuto un inizio facile: dopo i grossi problemi registrati dal lancio in Accesso Anticipato le ricerche per il rimborso di Suicide Squad sono aumentate del 791%, ed ora sembra che numerosi giocatori siano rimasti molto insoddisfatti per il trattamento riservato a uno specifico personaggio. Attenzione, seguono enormi spoiler!

Nello specifico, alcuni fan non hanno gradito il modo in cui Batman viene ucciso all'interno di Suicide Squad Kill The Justice League, un evento che viene visto come inappropriato per l'iconico personaggio e da molti considerata una mancanza di rispetto verso Kevin Conroy, storico doppiatore dell'Uomo Pipistrello scomparso nel 2022 e dunque sua ultima performance all'interno dell'Arkhamverse di Rocksteady. Certo, i membri della Suicide Squad sono in ogni caso dei villain che da sempre vogliono vedere morto il protettore di Gotham City, e Batman era comunque sotto l'influenza di Brainiac, tuttavia in tanti non ritengono la sua uscita di scena degna di un personaggio della sua caratura.

C'è anche chi fa un paragone con Gotham Knights sottolineando come nell'opera di WB Games Montreal del 2022 la dipartita dell'eroe è stata tratta con molto più rispetto e decoro, e non manca chi fa ironia dicendo che "se non giochi a Suicide Squad Kill The Justice League il Batman dell'Arkhamverse continua a vivere". In ogni caso questo specifico momento del gioco ha già suscitato diverse discussioni e controversie che potrebbero non fermarsi breve.

Nel frattempo Rocksteady sta regalando 20 dollari di credito a chiunque abbia comprato la Deluxe Edition di Suicide Squad per giocare prima, scusandosi per i problemi all'esordio dell'Early Access.