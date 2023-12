Suicide Squad subisce un altro rinvio, ma solo su una piattaforma

Originariamente Suicide Squad Kill The Justice League sarebbe dovuto uscire nel maggio del 2023, prima di subire un grosso rinvio che lo porterà a divenire realtà il 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. L'opera di Rocksteady Studios ha però subito un ulteriore posticipo, seppur stavolta relativo ad una singola versione.

La versione PC targata Epic Games Store di Suicide Squad è ora prevista per il 5 marzo 2024, un mese dopo rispetto ai piani stabiliti. Il rinvio è stato confermato con un breve comunicato sul server ufficiale Discord di Warner Bros Games, aggiungendo inoltre che i preorder del gioco sullo store digitale di Epic Games verranno cancellati e rimborsati in seguito al posticipo. La nuova data tuttavia non riguarda le altre versioni del gioco: il debutto su PS5, Xbox Series X/S e PC via Steam resta confermato per il prossimo 2 febbraio.

Non sono chiari i motivi per cui soltanto l'edizione per Epic Games Store ha subito un rinvio, in ogni caso per chi usufruisce di questo servizio si tratterà di attendere solo un mese in più, a meno di non volersi muovere verso una piattaforma differente. Come se non bastasse i leak di Suicide Squad emersi in rete sono veri, con Rocksteady che ha dunque subito lanciato l'allarme spoiler a tutti i suoi fan in attesa del gioco.

Guardando invece verso il futuro, il regista James Gunn ha affermato che Suicide Squad non sarà l'ultimo gioco dell'ArkhamVerse: Rocksteady potrebbe dunque avere ulteriori sorprese per i giocatori nei prossimi anni.