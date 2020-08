Suicide Squad in sviluppo da anni: Kim MacAskill tra gli sceneggiatori

Dopo anni di di rumor e indiscrezioni, il team di Rocksteady ha finalmente annunciato in maniera ufficiale di star lavorando a un nuovo gioco dedicato alla Suicide Squad.

Sul progetto ancora non si hanno a disposizione dettagli o altre informazioni, ma l'attesa per saperne di più no sarà lunghissima. La software house ha infatti promesso al pubblico che il reveal del progetto sarà tra i contenuti parte del DC FanDome, evento dedicato all'universo DC Comics in programma per il prossimo sabato 22 agosto. In attesa di poter conoscere il titolo ufficiale del gioco Rocksteady e poterne magari visionare un primo trailer, emerge una prima conferma in merito al percorso di sviluppo.

La sceneggiatrice Kim MacAskill ha infatti condiviso su Twitter un cinguettio nel quale conferma di essere stata coinvolta "per anni" nello sviluppo del gioco a tema Suicide Squad: il gioco non dovrebbe dunque trovarsi nelle fasi iniziali. La professionista, attualmente impegnata anche nel nuovo Fable sviluppato da Playground, ci invita inoltre a prepararci al molto divertimento che potrà offrire la produzione.



Al momento, non resta dunque altro da fare che attendere pazientemente sino al 22 agosto, nella speranza che venga indicata anche una data di uscita per Suicide Squad, presumibilmente destinato ad approdare su PC, PS5 e Xbox Series X.