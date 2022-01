Da Suicide Squad e The Day Before: i giochi da tenere d'occhio nel 2022

Ecco la seconda parte del nostro video sui giochi multipiattaforma in uscita nel 2022 (e si spera non oltre) da tenere assolutamente d'occhio nel corso dei prossimi mesi. Qui ci occuperemo dei titoli che vanno dalla lettera O alla W.

Da qui alla fine dell'anno, l'agenda degli appassionati di videogiochi promette di essere estremamente fitta di appuntamenti, alcuni dei quali davvero imperdibili. I fan delle serie di Saints Row e Shadow Warrior, ad esempio, guardano con impazienza al lancio del reboot e del terzo capitolo delle due iconiche esperienze action, e lo stesso dicasi per i patiti di Batman Arkham con l'ultimo, attesissimo progetto firmato Rocksteady, l'ambizioso free roaming Suicide Squad Kill the Justice League. E che dire allora di Sonic Frontiers, The Devil in Me che chiuderà la prima Dark Pictures Anthology e di Star Ocean the Divine Force?

Il palinsesto videoludico del 2022 sarà poi ricco di nuove IP estremamente promettenti, basti pensare all'action in stile NieR Project EVE o all'MMO survival The Day Before tha TLOU e The Division, come pure all'horror The Callisto Protocol e a Vampire Bloodlines 2.

