Suicide Squad, tornerà Joker? Rocksteady a ruota libera sui contenuti dell'endgame

Suicide Squad Kill The Justice League è sempre più vicino alla sua uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, attesa per il 2 febbraio 2024, ma c'è ancora spazio per diverse novità ancora legati ai contenuti del gioco. In particolare Rocksteady Studios si è ora soffermata su cosa i giocatori potranno aspettarsi dall'endgame.

Nel corso di una sessione Q&A avvenuta su Discord, il game director Axel Rydby ha parlato dei contenuti legati all'endgame partendo dai Set Infamia, basati su alcuni dei più temibili criminali della DC e che doneranno ai personaggi nuove, potenti abilità. Al lancio sarà disponibile il Set Infamia di Bane, ma molti altri verranno poi aggiunti come contenuto post-lancio nei mesi a venire. L'endgame offrirà anche diverse sfide e attività aggiuntive che ricalcano lo stile delle missioni già affrontate nell'avventura principale. La principale novità sarà tuttavia rappresentata dalle Missioni Incursione, che vedono i protagonisti addentrarsi nei territori di Brainiac per affrontare sfide dalla difficoltà molto più elevata rispetto agli standard del gioco.

Ancora, i giocatori potranno cimentarsi con le attività legate a Killing Time, che consiste nell'affrontare orde di nemici un poco alla volta sempre più frenetiche ed impegnative. Più a lungo si sopravvive, maggiori saranno le ricompense date agli utenti, che potranno inoltre competere tra loro attraverso le classifiche globali collegate a questa modalità. Rocksteady lo ha detto: Suicide Squad è il nostro gioco più grande e vuole dunque essere di parola

Infine, in chiusura del Q&A, il community manager di Rocksteady, Darroch Brown, saluta i fan con un particolare artwork raffigurante Harley Quinn davanti al The Daily Chuckle, versione alternativa del The Daily Planet dell'universo DC completamente ridisegnato come se fosse una fortezza di Joker. "Dato che abbiamo finito di parlare dell'endgame, eccovi un assaggio di qualcosa che potrebbe arrivare ancora più in là", queste le parole di Brown nel presentare l'artwork.

Dato il suo particolare stile viene spontaneo pensare che Rocksteady stia pensando a un possibile ritorno di Joker in qualche forma in Suicide Squad Kill The Justice League (che, ricordiamo, fa parte dell'Arkhamverse), sebbene resterebbe da capire come e in che forma dopo quanto accaduto alla fine di Batman Arhkam City. Non resta che attendere maggiori dettagli e sorprese nel prossimo futuro. Intanto non perdetevi il nostro speciale su Suicide Squad, così da approfondire ulteriori dettagli dell'opera.