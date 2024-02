Suicide Squad, l'universo DC non ce la fa: meno di 14 mila utenti in simultanea su Steam

Il day one di Suicide Squad su Steam è stato da dimenticare con meno di 10 mila giocatori in contemporanea, e l'arrivo del weekend non ha sancito un momento di svolta per Suicide Squad Kill The Justice League. Dopo una decrescita di utenti online nel medesimo momento, l'impennata di persone in simultanea su Steam a meno di 14 mila persone.

Rocksteady non è riuscita a fare centro con il gioco che si faceva carico, più o meno direttamente, dell'eredità dell'iconica trilogia di Batman. Come raccontatovi nella nostra prova del titolo ad inizio anno, Suicide Squad Kill The Justice League è caotico e leggero, ma non è epico come Batman Arkham e gli ultimi numeri raggiunti dalla versione approdata sul client di Valve lo confermano: Suicide Squad Kill The Justice League è fermo a 13,459 utenti attivi in simultanea.

Tale risultato è stato raggiunto nell'arco delle ultime 18 ore e, secondo quanto riportato dalla piattaforma di SteamDB, corrisponde al picco massimo d'utenza registrato sin dal suo esordio (early access compresa). Siamo quasi ad una settimana di vita del titolo pubblicato sotto l'etichetta di Warner Bros. Games, ma il progetto che porta su più piattaforme la leggendaria Suicide Squad non ha riscosso l'interesse previsto: infatti, Suicide Squad Kill the Justice League non è tra i 100 titoli più giocati di Steam, pur avendo un quantitativo di recensioni positive molto alto (parliamo dell'85%) che hanno portato la valutazione complessiva del titolo a "molto positiva".