Suicide Squad: 'Vendite inferiori alle nostre aspettative', ammette Warner Bros.

Il Direttore Finanziario di Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, coglie l'occasione offertagli dall'ultimo report finanziario del colosso dell'intrattenimento statunitense per confermare la partenza col piede sbagliato di Suicide Squad Kill the Justice League.

L'alto esponente della multinazionale dell'intrattenimento che comprende i network di Discovery e Warner Bros. non nasconde ai propri azionisti e investitori la delusione per i risultati commerciali ottenuti dall'ultimo sparatutto open world di Rocksteady e spiega che "una delle nostre principali uscite nel 2024, Suicide Squad, non ha saputo soddisfare le nostre aspettative di vendita sin dalla sua commercializzazione avvenuta all'inizio del nostro ultimo trimestre fiscale".

Il dirigente di WB Discovery aggiunge inoltre che le vendite insoddisfacenti di Suicide Squad Kill the Justice League tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono destinate a segnare un solco (ovviamente in negativo) tra i ricavi generati dalla divisione videoludica in questo trimestre e le entrare registrate nel medesimo lasso di tempo del passato anno fiscale, dominato dallo straordinario successo di Hogwarts Legacy.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul problema di Suicide Squad con l'Arkhamverse di Batman, con tutte le analisi di Alessandro Bruni sulle difficoltà affrontate dagli studi Rockesteady nel confrontarsi con il passato glorioso della serie di Batman Arkham per lanciarsi in un futuro che, con Kill the Justice League, sembra essere davvero molto incerto e pieno di insidie.