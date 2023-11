Suicide Squad, nuovo video gameplay: Capitan Boomerang sfida Wonder Woman

Dopo aver fatto tremare i pilastri di Metropolis con King Shark nel nuovo video di Suicide Squad, i ragazzi degli studi Rocksteady riaprono una finestra sull'universo supereroico di Kill the Justice League con un gameplay trailer dedicato questa volta a Capitan Boomerang.

Nel nuovo video datoci in pasto da Warner Bros. Games, il supercriminale australiano che avremo modo di interpretare nella dimensione free roaming di Suicide Squad fa sfoggio delle sue abilità in una serie di sequenze ingame e di scene in-engine con protagonisti i cattivoni che infestano Metropolis e supereroi come Wonder Woman.

Solo facendo squadra con Deathstroke, Harley Quinn e King Shark, quindi, gli emuli di George 'Digger' Harkness potranno avere la meglio sulle mostruosità e sui villain che minacciano di distruggere una delle città più iconiche e rappresentative dell'universo DC (insieme alla Gotham City di Batman e, per non far arrabbiare ulteriormente il 'poco conciliante' Superman di Kill the Justice League, la ridente Smallville).

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Suicide Squad e vi ricordiamo che i protagonisti del nuovo action supereroico di Rocksteady e WB Games entreranno in scena il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se però siete in cerca di ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica free roaming plasmata dagli autori della serie di Batman Arkham, qui trovate il video gameplay che mostra come è cambiato Suicide Squad dopo il rinvio deciso a inizio anno.