Suicide Squad, nuovo video gameplay: Metropolis trema, è arrivato King Shark!

Di ritorno dalla Metropolis virtuale di Suicide Squad con il video gameplay di Harley Quinn, i ragazzi degli studi Rocksteady si reimmergono nelle atmosfere del loro prossimo action supereroico per darci in pasto un nuovo filmato di approfondimento interamente dedicato a King Shark.

Nella reinterpretazione in salsa Rocksteady del super criminale conosciuto (e temuto) dagli amanti dell'universo DC Comics, lo squalo umanoide Nanaue sarà un concentrato di forza e potenza di fuoco, il più classico dei 'tank' che ritroviamo in (quasi) ogni videogioco votato alla cooperativa.

Le tecniche di combattimento adottate da Re Squalo spaziano dai rapidi affondi con le doppie lame ai balzi fulminei con annesso 'atterraggio esplosivo', senza però disdegnare la versatilità offerta dalle mitragliatrici pesanti nelle situazioni più concitate o nelle occasioni in cui bisognerà colpire dalla distanza i punti deboli delle mostruosità che infestano Metropolis.

A dispetto del suo aspetto possente, quindi, Re Squalo sembra essere perfettamente in grado di adattarsi ai contesti che richiedono una maggiore agilità, come appunto le battaglie contro i boss o i combattimenti con decine di nemici a schermo. Il lancio di Suicide Squad è previsto per il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay che mostra come è migliorato Suicide Squad nei mesi di silenzio mediatico seguiti all'annuncio del rinvio a inizio 2024 dell'ultima esperienza open world degli autori della serie di Batman Arkham.